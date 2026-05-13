Выпал из колготок: Девочка вернулась из садика в Дагестане с оторванным пальцем

В Махачкале возбуждены уголовные дела по факту травмирования стопы двухлетней девочки в детском саду. Двое сотрудников учреждения арестованы, в отношении третьей работницы избирается мера пресечения. О случившемся сообщает СК по Дагестану.

«По версии следствия, 8 мая 2026 года в одном из дошкольных образовательных учреждений города Махачкалы малолетняя девочка получила травму стопы. После возвращения ребенка домой родители обнаружили телесные повреждения и незамедлительно доставили девочку в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

По данным «Осторожно, новости», трагедия произошла в детсаду №22, девочка лишилась одного из пальцев на ноге, причина ЧП пока неизвестна. По словам родителей, воспитатели не вызвали скорую помощь и не сообщили о случившемся родителям. Ребёнка забрал из садика дедушка. Он рассказал журналистам, что внучка всю дорогу жаловалась на ногу. Когда зашли домой и сняли обувь, часть пальца буквально выпала из колготок.

По утверждению врачей, палец можно было спасти, если бы детсад вовремя вызвал скорую. В итоге ребёнок попал в больницу слишком поздно, пришить ткани уже было невозможно. В самомо детском учреждении от комментариев отказались. Возбуждены уголовные дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет) и ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении заведующей.

