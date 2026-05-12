Двое детей пострадали при стрельбе в школе в Гулькевичах на Кубани

В Гулькевичском районе Краснодарского края пострадали двое учащихся после того, как девятиклассник пронёс в школу пневматическое оружие и открыл стрельбу. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.

Детей оперативно доставили в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь. Состояние пострадавших медики оценивают как удовлетворительное. На место также направили психологов — они будут работать с учениками и родителями.

«Сейчас предстоит разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие. В отношении руководства школы и охранной организации проведём проверку, в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона», — написал он.