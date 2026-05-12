Подросток открыл стрельбу из пневматики в школе на Кубани, пострадали дети

В городе Гулькевичи Краснодарского края подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в школе, пострадали дети. Об этом сообщает телеканал «Россия. Кубань» со ссылкой на региональное УМВД.

Сразу после случившегося он покинул здание. Скрывшегося подростка оперативно задержали полицейские. Это произошло на одной из улиц города Гулькевичи.

В результате инцидента пострадали двое несовершеннолетних. Их доставили в больницу.

У задержанного изъяли оружие. Речь идет о пневматическом пистолете, который находился при школьнике.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Детали случившегося устанавливаются.