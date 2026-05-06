В Бразилии подросток устроил стрельбу в школе, два человека погибли

На северо-западе Бразилии, в штате Акри, произошло вооружённое нападение на учебное заведение. Как сообщает новостной портал G1, в результате стрельбы погибли два сотрудника школы, ещё несколько учащихся и преподавателей получили ранения.

Подросток открыл стрельбу в бразильской школе.

Полиция оперативно задержала подозреваемого — им оказался 13-летний учащийся школы. Точное количество пострадавших и степень тяжести их травм в настоящий момент уточняются. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и наряды военной полиции. Занятия в школе приостановлены до пятницы.

