5 мая, 23:08

В Бразилии подросток устроил стрельбу в школе, два человека погибли

Обложка © X / Franceat média

На северо-западе Бразилии, в штате Акри, произошло вооружённое нападение на учебное заведение. Как сообщает новостной портал G1, в результате стрельбы погибли два сотрудника школы, ещё несколько учащихся и преподавателей получили ранения.

Подросток открыл стрельбу в бразильской школе. Видео © X / Franceat média

Полиция оперативно задержала подозреваемого — им оказался 13-летний учащийся школы. Точное количество пострадавших и степень тяжести их травм в настоящий момент уточняются. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и наряды военной полиции. Занятия в школе приостановлены до пятницы.

Ранее Life.ru писал, что в Москве мальчик получил травму из-за неосторожных действий знакомого с сигнальным пистолетом. Инцидент произошёл на юго-востоке столицы. Возраст пострадавшего не сообщается. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Виталий Приходько
