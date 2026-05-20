Врачи проигнорировали аллергию петербурженки и оставили её без зубов

Жительница Петербурга Наталья лишилась здоровых зубов после лечения в государственной поликлинике, сообщает 78.ru. По данным издания, врачи установили ей противопоказанную металлическую конструкцию, не сделав необходимых исследований и проигнорировав сильную аллергию.

По словам пострадавшей, она сообщила медикам о диабете и аллергии на медицинские препараты. Пациентке удалили нервы из здоровых зубов, а затем врач-ортопед без согласования изменил план лечения и начал массово обтачивать зубы под металлические конструкции, после установки которых у Натальи началась сильная аллергическая реакция.

Врачи оставили петербурженку без зубов.

Обследование в другой стоматологии показало аллергию на сплав, из которого были изготовлены конструкции. Зубы начали разрушаться через несколько дней после обточки. Сейчас у женщины почти не осталось зубов: ей сложно говорить, она не может нормально пережёвывать пищу и пользуется блендером.

Восстановление в частных клиниках может обойтись более чем в два миллиона рублей, но из-за аллергии ей сложно подобрать безопасные материалы для протезирования. Наталья обратилась в суд, однако представители поликлиники не признают вину и пытаются добиться прекращения дела без компенсаций.

