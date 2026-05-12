Даня Милохин выбил себе зуб на детской площадке

Блогер Даня Милохин лишился зуба во время отдыха у бассейна в Дубае с девушкой. Он решил прокатиться на детской горке, но не заметил балку и врезался в неё лицом.

«Я не увидел балку, и как я об эту балку бам! И зуб... Зато скатился!» — говорит он на видео.

Несмотря на травму, Милохин отреагировал на случившееся с иронией. В соцсетях уже шутят, что блогер подтвердил: первые 24 года детства — самые тяжёлые. Пользователи обсуждают нелепый инцидент и называют случившееся «историей для внуков» о непростой жизни в Дубае.

Ранее стало известно, что ФНС заблокировала операции по семи банковским счетам Дани Милохина. Причиной стала задолженность, сумма долга составила чуть более 50,9 тысячи рублей. Ограничения вступили в силу 30 марта. В последний раз тиктокер приезжал в Москву в декабре 2023 года. Тогда в обществе звучали призывы отправить его в армию.