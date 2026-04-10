Налоговые счета Дани Милохина заблокировали в России из-за долга

ФНС заблокировала операции по семи банковским счетам тиктокера Дани Милохина. Причиной стала задолженность перед бюджетом в размере чуть более 50,9 тысячи рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Ограничения вступили в силу 30 марта. Пока неизвестно, собирается ли знаменитость погасить эту сумму и разблокировать доступ к финансам.

В последний раз блогер приезжал в Москву в декабре 2023 года. Тогда в обществе звучали призывы отправить его в армию, после чего инфлюенсер снова улетел. Его приёмный отец пояснял, что парень не годен к службе из-за сильной близорукости (диоптрия достигает −6,5).

Находясь в ОАЭ, арендатор жил в доме Моргенштерна*. В одном из последних интервью артист обратился к поклонникам с теплыми словами: «Прошу не забывать, что Россия — моя Родина!»

