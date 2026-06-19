Российские врачи нашли способ ускорить восстановление после огнестрельных ранений

Специалисты Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского предложили новый подход к реабилитации пациентов после огнестрельных ранений. Об этом говорится в публикации в журнале «Хирургия», с которой ознакомилась газета «Известия».

По данными издания, метод основан на применении вазоактивных пептидов, которые ранее использовались при лечении хронической ишемии. По словам старшего ординатора отделения сосудистой хирургии Константина Петрова, такие соединения обладают ангиопротекторным эффектом и помогают восстанавливать сосудистую систему после тяжёлых повреждений.

Он отметил, что включение пептидной терапии в ранний послеоперационный период позволило ускорить восстановительные процессы примерно в 1,5 раза. Однако для подтверждения результатов необходимы дополнительные исследования с более широкой выборкой пациентов.

Ранее в России представили алгоритм, позволяющий подбирать терапию при гипертонии на основе генетического анализа пациента. Новый подход предложили специалисты Сеченовского университета. Методика направлена на персонализацию лечения артериальной гипертензии.