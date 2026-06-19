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19 июня, 08:56

Российские врачи нашли способ ускорить восстановление после огнестрельных ранений

Пептидные препараты ускоряют заживление огнестрельных ран в полтора раза

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Специалисты Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского предложили новый подход к реабилитации пациентов после огнестрельных ранений. Об этом говорится в публикации в журнале «Хирургия», с которой ознакомилась газета «Известия».

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По данными издания, метод основан на применении вазоактивных пептидов, которые ранее использовались при лечении хронической ишемии. По словам старшего ординатора отделения сосудистой хирургии Константина Петрова, такие соединения обладают ангиопротекторным эффектом и помогают восстанавливать сосудистую систему после тяжёлых повреждений.

Он отметил, что включение пептидной терапии в ранний послеоперационный период позволило ускорить восстановительные процессы примерно в 1,5 раза. Однако для подтверждения результатов необходимы дополнительные исследования с более широкой выборкой пациентов.

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Борис Эльфанд
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