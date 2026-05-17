17 мая, 08:43

Лечение гипертонии по ДНК: В России создали алгоритм подбора лекарств

Сеченовский университет разработал алгоритм подбора терапии гипертонии по ДНК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / antoniodiaz

В России представили алгоритм, позволяющий подбирать терапию при гипертонии на основе генетического анализа пациента. Новый подход предложили специалисты Сеченовского университета. Методика направлена на персонализацию лечения артериальной гипертензии.

В основе разработки лежит анализ ключевых генетических маркеров, среди которых CYP2C9, AGT, CYP11B2 и ACE. На их основании врач может выбрать наиболее подходящий препарат и определить дозировку. Идея предполагает проведение предварительного генетического тестирования, что позволяет точнее прогнозировать реакцию организма на лечение.

В дальнейшем учёные планируют расширить алгоритм, добавив новые группы антигипертензивных препаратов для более широкого применения.

Ранее сообщалось, что ошибки при измерении артериального давления могут существенно искажать результаты и приводить к неправильным выводам о состоянии здоровья. Нередко показатели оказываются завышенными из-за отсутствия предварительного отдыха, спешки и неправильного положения руки во время процедуры.

Милена Скрипальщикова
