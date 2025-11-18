Российские врачи вернули слух пациентке с помощью перепонки, выращенной из её собственных клеток
В Сеченовском университете впервые восстановили барабанную перепонку из клеток пациента
Обложка © Сеченовский университет
В Клиническом центре Сеченовского университета стартовали операции по восстановлению барабанной перепонки с помощью биоматериалов, созданных из клеток самого пациента. Это первый в мире клинический опыт применения такого клеточного продукта для регенерации слуховой перепонки.
Видео © Сеченовский университет
По информации Life.ru, университет стал единственным в России, кто прошёл весь цикл — от фундаментальных исследований до сертифицированного производства и внедрения технологии в свою клинику.
По словам ректора Петра Глыбочко, разработка открывает новые возможности для лечения тысяч пациентов и показывает, что российские учёные могут создавать технологии мирового уровня без импортных решений.
Первая пациентка — Елена Васнецова — сообщила, что чувствует себя хорошо: послеоперационный период прошёл легко, а слух на поражённом ухе заметно улучшился.
