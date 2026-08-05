Проглотил удачу целиком: Врачи достали из желудка мальчика «богиню богатства»

Врачи Детского научно-клинического центраимени Л.М. Рошаля спасли мальчика, случайно проглотившего металлическую фигурку, похожую на тайский амулет — символ благополучия. Инородный предмет удалось извлечь без разрезов всего за несколько минут. Об этом Life.ru рассказали в подмосковном Минздраве.

Юного пациента экстренно доставили в клинический после того, как во время игры он случайно проглотил небольшую металлическую фигурку. Родители сразу заметили произошедшее и вызвали скорую помощь.

«При поступлении врачи приёмного отделения выполнили маленькому пациенту рентгенографию, которая подтвердила наличие инородного тела металлической плотности в желудке. Мы провели ему эндоскопическую операцию: с помощью эндоскопической петли аккуратно, без единого разреза, извлекли предмет. Вся манипуляция заняла около пяти минут, прошла успешно и без осложнений», — рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, угрозы его здоровью нет. В ближайшее время его выпишут домой. Необычная находка, напоминающая тайский амулет — символ, который считается магнитом для благополучия, осталась в Центре Рошаля. Теперь фигурка пополнит коллекцию эндоскопического отделения и, как шутят врачи, будет приносить удачу уже медикам.

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