17 лет ада: Врачи Склифа избавили россиянина от свища, из-за которого пища попадала в лёгкие

Специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского помогли жителю Казани избавиться от тяжёлой патологии, с которой он жил 17 лет после серьёзной автомобильной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Врачи Склифа вылечили мужчину, 17 лет жившего с желудочно-плевральным свищом. Фото © Telegram / Склиф

Тяжёлые последствия ДТП преследовали жителя Казани с 2002 года. После аварии и многочисленных травм у него образовался желудочно-плевральный свищ. Из-за патологии желудок оказался соединён с плевральной полостью и внешней средой. По словам врачей, обычная операция в таких случаях не помогает, поскольку свищ со временем открывается вновь.

Из-за заболевания пища попадала не туда, куда должна, а в плевральную полость. Мужчине приходилось несколько раз в день менять повязки, закрывавшие отверстие. Помимо физических страданий пациент столкнулся и с серьёзными психологическими трудностями. Резкий запах, исходивший из области свища, мешал ему общаться с людьми и вести привычный образ жизни.

В НИИ Склифосовского сообщили, что благодаря новой методике лечения медикам удалось избавить мужчину от многолетней патологии. После 17 лет болезни он наконец смог вернуться к нормальной жизни.

Ранее врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского помогли пациенту, который специально прилетел в Москву из США для операции на позвоночнике. Мужчина, более 20 лет проживший в Америке, получил травму спины во время тренировки. Со временем его состояние ухудшилось: одна нога почти перестала двигаться, а передвижение стало причинять сильную боль.