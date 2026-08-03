Ты не ты, когда голоден: Жительница Подмосковья проглотила зубную коронку вместе с едой

Пожилая женщина из подмосковного Подольска пережила не самый приятный завтрак. Она проглотила зуб вместе с коронкой — и тот застрял в суженном пищеводе. Медики провели эндоскопическую операцию и извлекли инородное тело.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, в Подольскую областную клиническую больницу поступила женщина с жалобами на инородное тело в пищеводе и затруднённое глотание. Утром она обнаружила, что во рту отсутствует зуб с коронкой. Проблема осложнялась тем, что пищевод пациентки был сужен до 6 мм после ранее проведённой операции. Врач-эндоскопист Виктор Чернов провёл исследование и обнаружил инородное тело на расстоянии 35 см от резцов.

«Коронка была вклинена в сужение пищевода, что создало определённые технические трудности при её захвате и извлечении, которое было проведено с помощью специального эндоскопического инструментария», — отметил медик.

После вмешательства повреждений слизистой не выявлено. Пациентка в удовлетворительном состоянии выписана.

Ранее стоматолог предупредила об опасности кап для выравнивания зубов, которые продаются на маркетплейсах. По словам специалиста, универсальные конструкции без диагностики могут привести к нарушению прикуса, воспалению дёсен и даже повреждению костной ткани. Исправлять положение зубов безопасно можно только после полноценного обследования и по индивидуальному плану лечения.