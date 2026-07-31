Блогер из Ачинска получила химический ожог губ, открыв мороженое зубами

В Ачинске 28-летняя блогер получила химический ожог второй степени, открыв упаковку мороженого зубами. Девушка купила эскимо «Джемка» и решила вскрыть его таким способом. Сразу почувствовала жжение на губах и подбородке, а ночью боль стала невыносимой — пришлось вызвать скорую, пишет Mash.

Врачи диагностировали химический ожог. По их версии, на упаковке могли остаться следы щелочи или кислоты. Само мороженое оказалось безопасным — дочь блогера съела такое же эскимо и не пострадала.

Сейчас девушка проходит лечение: носит повязку, принимает антибиотики, первые десять дней почти не могла есть и до сих пор пьёт через трубочку. В суд она обращаться не планирует, полагая, что упаковка могла загрязниться на любом этапе производства или хранения. Производитель пока не дал комментариев.

Ранее в Приморье 11-летняя девочка из Лесозаводска выпила средство для чистки плит и попала в больницу с тяжёлым рубцовым сужением пищевода. Она не могла есть и пить, потеряла 15 кг, врачи установили гастростому. Семья обратилась за помощью позже рекомендованного срока, из-за чего состояние усугубилось. Ребёнок госпитализирован в Краевую детскую клиническую больницу № 1.