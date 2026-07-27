«Слизистая крайне чувствительна»: Россиянок предупредили об опасности духов для интимных зон

Акушер-гинеколог Мария Милютина в беседе с «Абзацем» предостерегла женщин от использования ароматизированных средств для обработки интимных зон. По словам репродуктолога, непроверенная косметика может стать причиной серьёзных повреждений слизистых оболочек и общего отравления организма.

Специалист подчеркнула, что чувствительные ткани в этих областях крайне уязвимы к агрессивным химическим соединениям. Попадание непредназначенных для такой зоны веществ способно вызвать местные реакции вплоть до химического ожога и стойкого дисбиоза.

«Также возможно токсическое воздействие на организм, ведь мы не знаем, на каком носителе сделана эта косметика и какие именно опасные химические вещества использовал производитель. Кроме этого, подобные средства могут спровоцировать аллергические реакции», – предупредила специалист.

Врач также обратила внимание на риски системного отравления в случае всасывания токсинов через слизистые оболочки. Она призвала не доверять несертифицированной продукции, состав которой производители часто не раскрывают в полном объёме, и не наносить в интимные зоны средства, не предназначенные для этих целей.

Напомним, россиянки стали покупать товары для интимной гигиены, обещающие изменение запаха, цвета и упругости, в 3,6 раза чаще, а продажи тренажёров Кегеля выросли в 2,7 раза за первые полгода 2026 года, однако врачи предупреждают об опасности раздражения, ожогов и нарушения микрофлоры. Спрос на интимные дезодоранты и гели для «сужения» увеличился на 229% по сравнению с прошлым годом.