Как на самом деле пахли русские царевны до появления парфюма: старинные секреты русских красавиц

До Парижа, флаконов и сладких облаков жасмина у русских царевен был совсем другой аромат. Не «букет роз» и не модная ваниль, а густой, тёплый и немного тревожный запах закрытого дворцового мира: банные травы, ладан, пчелиный воск, дерево, дым, меха, розовая вода и редкие восточные благовония. Life.ru рассказывает секреты красоты русских царевен.

Самое важное место на Руси

Почему баню на Руси считали почти священным местом? Фото © Wikipedia / Борис Михайлович Кустодиев

Расхожая картинка о Средневековье как о времени вечной грязи к русскому быту подходит плохо. Баня считалась одним из самых важных мест на Руси, даже для обычного человека, что уж говорить о царевнах. Кстати, недавно Life.ru рассказал, почему для наших предков баня была местом очищения не только тела, но и души. Парную топили жарко, стены и пол могли обдавать травяными отварами. В ход шли мята, зверобой, ромашка, крапива, лопух, дубовая кора. После мытья надевали чистое бельё, поскольу запах немытого тела не был «нормой эпохи», как иногда любят представлять.

Как пахла роскошь на Руси?

Русские царевны и их секреты свежести: что заменяло духи в царских палатах? Фото © Nano Banana AI

Особое место занимал ладан. Его привозили из византийских и восточных земель, и в царских покоях он был не просто церковной принадлежностью, а частью повседневной атмосферы. Во время домашних молитв перед иконами в комнатах поднимался сладковато-смолистый дым. Он оседал на парче и бархате, забивался в меховые опушки, впитывался в тяжёлые ткани, из которых шили царские наряды. Царицы, царевны и княгини часто бывали на службах, молились в домашних моленных, участвовали в обрядах, поэтому запах ладана сопровождал их почти всегда.

Одежда тоже влияла на то, как пахли царские покои и сами их обитательницы. Нижние льняные рубахи быстро впитывали запах тела, травяных отваров и бани. Верхние платья, кафтаны, летники и шубы сохраняли запахи кожи, печного дыма и воска от свечей. Такие вещи нельзя было часто стирать, потому что дорогие ткани, вышивка и мех требовали бережного обращения. Поэтому верхнюю одежду проветривали и хранили в массивных деревянных сундуках. Чтобы вещи не приобретали затхлый запах, между слоями ткани могли класть мешочки с сухими травами, цветами и пахучими кореньями. Использовали мяту, лаванду, лепестки роз и другие ароматные растения.

Ароматические средства русских царевен

Розовая вода и ладан вместо духов: ароматные привычки русских царевен. Фото © Nano Banana AI

Настоящие ароматические средства в допетровской Руси оставались редкостью и были доступны главным образом знати. Через Византию и страны Востока в Москву попадали розовая вода, благовония, мускус и другие дорогие составы. Их использовали не каждый день, а по особым случаям — перед выходами, приёмами или важными церемониями. Розовую воду привозили в небольших аптекарских склянках из персидских и византийских земель. Ею умывали лицо, освежали руки, иногда применяли как средство для ухода и лёгкой ароматизации.

В XVII веке, при царе Алексее Михайловиче, в Москве заметно усилилась роль Аптекарского приказа. При нём работали в том числе приглашённые европейские специалисты — немецкие и голландские аптекари. Они использовали перегонные кубы и готовили ароматические составы на спиртовой основе. Такие жидкости называли «ароматическими водками»: по сути, это были не напитки, а душистые эссенции. Одной из самых известных была гуляфная водка — ароматическая вода на основе розы. Также делали коричные и гвоздичные составы. Их могли использовать для умывания, освежения рук, ароматизации вещей и помещений.

Запахом занимались не только через косметику. В жилых хоромах, мыльнях и мастерских палатах, где хранили одежду и постельные принадлежности, проводили специальные курения. В источниках упоминается, что для этого применяли в том числе ячное пиво «для духу», а также разные благовонные вещества.

Благодаря кому появились первые духи?

Как на Руси появились первые духи? Легенда о подарке для царевны Софьи. Фото © Wikipedia / Илья Ефимович Репин

Историю о первых жидких духах часто связывают с царевной Софьей Алексеевной, сестрой Петра I. В популярных пересказах говорится, что иностранные послы преподнесли ей редкий флакон амбровых духов, вещь по тем временам почти невероятную. Однако информации, подтверждающей эту легенду, нет. Но если верить этой теории, то, по слухам, Софья, которая пыталась европеизировать быт ещё раньше своего брата, оценила подарок. Но настоящей любительницей парфюма стала Елизавета Петровна, младшая дочь Петра I. Она выписывала из Парижа духи целыми ящиками, тратя на это баснословные суммы.

Вот такие секреты русских царевен! Как вам? Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Кстати, недавно Life.ru рассказал о 10 русских словах, которые старше самой Руси, — и вы говорите их каждый день в 2026 году. А если хочется проверить, насколько хорошо вы чувствуете забытые слова, попробуйте угадать значения 8 устаревших выражений в тесте Life.ru.