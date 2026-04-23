Не «птичка», а «львица в клетке»: история создания непонятого шедевра Репина с царевной Софьей

Вы наверняка видели картину, где изображена царевна Софья во время заключения в Новодевичьем монастыре. Но только считаные единицы знают историю создания полотна и о том, почему вокруг неё разгорелся скандал. Например, французский дипломат Фуа де ла Нёвилль описывал картину вот так: «…она ужасно толстая, у неё голова размером с горшок, волосы на лице, волчанка на ногах, и ей по меньшей мере 40 лет. Её ум и достоинства вовсе не несут на себе отпечатка безобразия её тела, ибо насколько её талия коротка, широка и груба, настолько же ум её тонок, проницателен и искусен». И это только самая ранняя рецензия на работу Репина. Life.ru решил рассказать, почему знаменитый художник изобразил царевну не очень привлекательной и почему его за это критиковали!

Был одержим идеей показывать правду

Философия Ильи Ефимовича Репина: почему он не хотел писать картины, как все? Фото © Wikipedia

Работа над полотном велась целый год, с 1878 по 1879 год. К тому моменту Репин успел стать известным молодым живописцем. Вот только у художника была своя философия: он не хотел писать идеальные парадные картины. Илья Ефимович был одержим идеей показывать события и людей такими, какие они есть. В то время как другие художники рисовали царей на тронах, Репин старался рассмотреть не внешние параметры, а внутренний конфликт и драму!

Замысел родился в 1870 году, но по-настоящему захватил художника после волжской поездки и размышлений о русском характере. Он хотел явить трагедию женщины, посмевшей посягнуть на власть в патриархальной стране и проигравшей. Это совпало с общественной дискуссией об эмансипации: образ сильной, но сломленной царевны попадал в самое сердце современности.

Вот только зрителей не впечатлил труд Ильи Ефимовича… Им показалось, что Репин изобразил Софью непривлекательной: крупное мужеподобное тело, растрёпанные волосы. Однако художник сознательно отказался от идеального образа. Ему не нужна была «милая птичка», он искал «львицу в клетке»! Внешность героини должна передавать гнев, ум и отчаяние, а не быть красивой картинкой. Сжатые губы и яростный взгляд создают эффект «живого портрета», который следит за зрителем. В её чертах проступает пугающее сходство с Петром I, что делает фигуру Софьи ещё трагичнее и сильнее.

Как рождался образ царевны Софьи

Репин сменил целых три натурщицы, чтобы воплотить замысел в жизнь. Как создавалась картина с царевной Софьей? Фото © Wikipedia / Валентин Серов

Но найти натурщицу для задумки оказалось сложно. За время написания картины сменилось целых три женщины. Репин искал девушку, в которой есть стержень, поскольку главной задачей было передать сильный характер и трагизм. Одной из натурщиц стала Вера Петровна Бларамберг, она была родственницей композитора Мусоргского. Потом ему позировали Валентина Семёновна Серова и молодая портниха, жившая в доме семьи Репиных. Чтобы передать тяжесть тела и напряжение, художник заставлял их часами сидеть неподвижно. Поговаривают, что Репин даже просил натурщиц читать документы о стрелецких казнях, чтобы в глазах появилось то самое трагическое и мстительное выражение.

Илья Ефимович подошёл к созданию картины как режиссёр! Он собирал характер царевны через маленькие детали. Что интересно, художник несколько раз посещал Новодевичий монастырь, чтобы собрать зарисовки для исторической точности. Репин хотел передать те мрачные окна и полумрак, которые создавали нужное настроение. На самом полотне запечатлён момент после поражения: стрелецкий бунт подавлен, Софья осталась одна. Она стоит в келье, а в окне виднеется силуэт повешенного стрельца.

Скандал вокруг картины

Царевна Софья во время заключения в Новодевичьем монастрые: за что критиковали Репина? Фото © Wikipedia / Илья Ефимович Репин

Когда в 1879 году картину представили на 7-й выставке передвижников, она вызвала настоящий скандал. Зрители обвиняли художника в том, что он «обезобразил» лицо царевны, превратив её в «бабу-ягу».Однако главной претензией назвали «неточность проработки драматического сюжета». Зато либералы и коллеги-художники были в восторге. Крамской даже написал: «Это не картина, это живой человек». Кстати, именно благодаря этому высказванию Третьяков решился выкупить полотно!

Сегодня скандальная картина находится в Государственной Третьяковской галерее города Москвы. Она висит в одном зале с «Боярыней Морозовой» Сурикова, что очень символично. А вам нравится работа Репина? Обязательно поделитесть своими мыслями в комментариях.