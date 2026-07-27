Россиянок захлестнул опасный тренд на «вагиномаксинг»

Россиянки стали значительно чаще покупать товары для ухода за интимной зоной, обещающие изменить её запах, цвет, кислотность и «упругость». Однако врачи предупреждают, что модное увлечение может обернуться раздражением, ожогами и нарушением естественной микрофлоры. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

В России резко вырос спрос на средства для «улучшения» интимной зоны. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

За первые шесть месяцев 2026 года продажи средств для так называемого «улучшения» интимной зоны выросли на 229% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметно увеличился спрос на интимные дезодоранты и гели, которые производители позиционируют как средства для «сужения». Их стали покупать в 3,6 раза чаще. Почти втрое выросли продажи тренажёров Кегеля — показатель увеличился в 2,7 раза.

В России резко вырос спрос на средства для «улучшения» интимной зоны. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Абсолютным лидером по темпам роста оказались тест-полоски для самостоятельного определения уровня pH. За год их продажи подскочили сразу в 41 раз. Кроме того, почти в 24 раза чаще россиянки начали приобретать свечи с борной кислотой. Также вырос интерес к интимным духам и отбеливающим кремам.

Популярность подобных товаров связывают с интернет-трендом под названием «вагиномаксинг». Он стал продолжением моды на «максинг» — стремление максимально «усовершенствовать» разные части тела. Если раньше пользователи соцсетей экспериментировали с кожей, волосами, лицом и улыбкой, то теперь внимание переключилось на интимную зону.

Сторонники тренда пытаются изменить естественный запах, оттенок, кислотность и другие особенности организма, следуя рекомендациям из социальных сетей. Однако специалисты призывают относиться к подобным советам с осторожностью. По словам врачей, использование интимных дезодорантов, духов, отбеливающих кремов и гелей для «сужения» может вызвать аллергическую реакцию, раздражение слизистой и другие нежелательные последствия.

Особую опасность, отмечают медики, представляет самостоятельное изменение уровня pH. Такие эксперименты способны нарушить естественную микрофлору и повысить риск развития различных заболеваний. Кроме того, свечи с борной кислотой применяются только при наличии определённых медицинских показаний и по назначению врача. Самолечение подобными средствами может привести к химическим ожогам и скрыть симптомы инфекции, из-за чего лечение будет начато слишком поздно.

Ранее жительница Краснодара рассказала, что оказалась в больнице после использования охлаждающего скраба для кожи головы во время отдыха в Геленджике. Она повторно нанесла средство с ментолом и лаймом после длительного пребывания на жаре, купания в море и прогулки на сапборде. Во время процедуры кожа головы начала сильно жечь, однако россиянка решила, что это обычная реакция, и не стала сразу смывать состав.