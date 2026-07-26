Морщины и пигментные пятна: Пять привычек, из-за которых кожа летом стареет быстрее

Летом кожа ежедневно сталкивается с повышенной нагрузкой. Солнце, жара, морская вода, кондиционеры и обезвоживание ускоряют процессы фотостарения. Врач-косметолог «СМ-Косметология» Руслана Марченко в беседе с Life.ru назвала пять привычек, которые лишь усиливают негативное воздействие.

Многие изменения становятся заметны не сразу, но именно они постепенно приводят к появлению морщин, пигментных пятен и снижению упругости кожи. Руслана Марченко Врач-косметолог «СМ-Косметология»

Первая привычка — выходить на солнце без SPF или пользоваться солнцезащитным кремом только на пляже. Ультрафиолет остаётся главной причиной преждевременного старения кожи. До 80% возрастных изменений лица связаны именно с хроническим воздействием солнечных лучей. Даже непродолжительные прогулки по городу без защиты способствуют разрушению коллагена и эластина, появлению пигментации и сосудистых изменений. Солнцезащитный крем с SPF 30–50 необходимо ежедневно наносить на все открытые участки кожи и обновлять каждые два часа при длительном пребывании на улице.

Вторая привычка — слишком часто умываться и использовать агрессивные очищающие средства. В жару кажется, что кожу нужно очищать как можно чаще, однако частое умывание горячей водой или средствами со спиртом разрушает защитный липидный барьер. В результате кожа начинает вырабатывать ещё больше кожного сала, а ощущение стянутости и обезвоженности усиливается. Оптимально очищать кожу дважды в день, а в течение дня при необходимости использовать термальную воду или мягкие освежающие средства.

Третья привычка — недостаточно пить воду. Летом организм теряет значительно больше жидкости вместе с потом. При обезвоживании кожа быстрее становится сухой, тусклой и менее эластичной, а мелкие морщины становятся более заметными. Важно соблюдать питьевой режим и включать в рацион продукты с высоким содержанием воды — овощи, ягоды и фрукты.

Четвёртая привычка — злоупотреблять загаром. Многие по-прежнему считают загорелую кожу признаком здоровья, однако любой загар является защитной реакцией организма на повреждение ультрафиолетом. Чем чаще человек загорает, тем быстрее развивается фотостарение: появляются морщины, неровный цвет лица и гиперпигментация. Безопасного загара не существует, поэтому лучше избегать пребывания на солнце в часы его максимальной активности — с 11:00 до 16:00.

Пятая привычка — забывать об увлажнении кожи. Распространено мнение, что летом увлажняющий крем не нужен, однако это ошибка. Под воздействием солнца, жары, кондиционеров и морской воды кожа активно теряет влагу. Недостаток увлажнения приводит к нарушению её барьерной функции, повышенной чувствительности и ускоренному появлению возрастных изменений. Летом стоит выбирать лёгкие увлажняющие средства с гиалуроновой кислотой, церамидами и антиоксидантами.

«Старение кожи летом чаще связано не с самой жарой, а с ежедневными привычками. Регулярная защита от солнца, достаточное увлажнение, грамотное очищение и соблюдение питьевого режима позволяют значительно снизить риск фотостарения и сохранить кожу здоровой и молодой», — резюмировала Марченко.

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