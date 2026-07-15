После 25 уже не то: Россиянам раскрыли, почему лицо увядает быстрее тела

Лицо начинает сдавать позиции гораздо раньше остального организма, и этому есть конкретные анатомические причины. Пластический хирург Мария Хайдар разложила по полочкам факторы раннего старения и объяснила, когда пора идти не к косметологу, а в операционную.

По словам специалиста, кожа в области лба, щёк и век значительно тоньше, чем на теле, содержит меньше жировой прослойки и сальных желёз. Добавим сюда высокую мимическую нагрузку — мы ежедневно хмуримся, щуримся и улыбаемся, что со временем превращает динамические заломы в статичные морщины.

После 25 лет ощутимо замедляется синтез коллагена и эластина, а гормональные колебания провоцируют сухость и отёчность. К этому прибавляются агрессивная экология, ультрафиолет, неправильный уход и постоянный недосып, которые действуют как катализаторы увядания.

Разумеется, базовые профилактические меры — режим, питание, отказ от курения и грамотная косметика — остаются фундаментом. Однако, как отмечает Хайдар, одной лишь базы зачастую недостаточно, и тогда на помощь приходят инъекционные и аппаратные методики.

Но бывают ситуации, когда косметология расписывается в бессилии. Это касается пациентов с ярко выраженными дефектами, не связанными с возрастом, или когда временные меры уже не дают желаемого эффекта.

Врач подчеркнула, что чётких возрастных ограничений для пластики не существует. Большинство вмешательств разрешены с 18 лет, когда ткани уже сформированы. Среди самых востребованных процедур у молодёжи — блефаропластика, убирающая мешки и нависшие веки.

Не менее популярен липофилинг, с помощью которого лицо наполняют собственной жировой тканью для возвращения утраченных объёмов. Часто за такой услугой обращаются после резкого похудения, спровоцировавшего заметное смещение мягких тканей.

Замыкает тройку лидеров ринопластика — исправление формы носа, будь то врождённая асимметрия, последствия перелома или банальное затруднение дыхания из-за искривлённой перегородки. Итог, подчеркнула Хайдар в беседе с «Вечерней Москвой», один: управлять возрастом без комплексного подхода не получится.

А ещё врачи предупреждают, что ежедневный бокал вина не продлевает жизнь и способен повышать риск развития онкологии. Прежние выводы о пользе умеренного питья вызывают у исследователей всё больше сомнений: ранние исследования зачастую игнорировали тот факт, что многие трезвенники отказались от алкоголя именно из-за уже развившихся тяжёлых болезней, и если убрать эту погрешность, мнимая выгода почти сходит на нет.