Бокал в день не продлевает жизнь: Врачи разбили старый миф о вине

Один бокал вина каждый день не увеличивает продолжительность жизни и может повышать риск развития рака. Об этом кардиохирург Джереми Лондон и профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения Эрик Римм рассказали Daily Mirror.

Лондон отметил, что прежние выводы о пользе умеренного употребления спиртного сейчас вызывают серьёзные сомнения. По его словам, ранние работы не всегда учитывали причины, по которым люди полностью отказывались от выпивки.

«В ранних исследованиях сравнивали пьющих и непьющих, при этом многие пьющие бросили пить, потому что серьёзно заболели. Если убрать этот недостаток, предполагаемая польза значительно уменьшается», — рассказал специалист.

Он также напомнил, что при расщеплении этанола образуется ацетальдегид. Это вещество способно повреждать ДНК и увеличивать вероятность онкологических заболеваний.

При этом один бокал не означает неизбежного появления опухоли. Однако полностью исключить опасность нельзя, а с ростом количества выпитого она становится выше. Римм добавил, что отдельные исследования всё ещё связывают умеренное употребление спиртного с долголетием. Пока не установлено, объясняется ли такой результат воздействием самого напитка или особенностями образа жизни участников.

Ранее нарколог предупредил, что регулярное употребление спиртного разрушает один орган незаметно. Метаболизм этанола сопровождается выделением ацетальдегида, обладающего цитотоксическим действием и провоцирующего воспалительные реакции. Это ведет к жировой инфильтрации печени (стеатозу), которая на начальных стадиях протекает латентно.