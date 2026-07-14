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14 июля, 09:35

Бокал в день не продлевает жизнь: Врачи разбили старый миф о вине

Кардиохирург Лондон: Даже один бокал вина увеличивает риск рака

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Один бокал вина каждый день не увеличивает продолжительность жизни и может повышать риск развития рака. Об этом кардиохирург Джереми Лондон и профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения Эрик Римм рассказали Daily Mirror.

Лондон отметил, что прежние выводы о пользе умеренного употребления спиртного сейчас вызывают серьёзные сомнения. По его словам, ранние работы не всегда учитывали причины, по которым люди полностью отказывались от выпивки.

«В ранних исследованиях сравнивали пьющих и непьющих, при этом многие пьющие бросили пить, потому что серьёзно заболели. Если убрать этот недостаток, предполагаемая польза значительно уменьшается», — рассказал специалист.

Он также напомнил, что при расщеплении этанола образуется ацетальдегид. Это вещество способно повреждать ДНК и увеличивать вероятность онкологических заболеваний.

При этом один бокал не означает неизбежного появления опухоли. Однако полностью исключить опасность нельзя, а с ростом количества выпитого она становится выше. Римм добавил, что отдельные исследования всё ещё связывают умеренное употребление спиртного с долголетием. Пока не установлено, объясняется ли такой результат воздействием самого напитка или особенностями образа жизни участников.

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Ранее нарколог предупредил, что регулярное употребление спиртного разрушает один орган незаметно. Метаболизм этанола сопровождается выделением ацетальдегида, обладающего цитотоксическим действием и провоцирующего воспалительные реакции. Это ведет к жировой инфильтрации печени (стеатозу), которая на начальных стадиях протекает латентно.

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Александра Мышляева
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