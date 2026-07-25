Косметолог раскрыла, во что превратится лицо от частого протирания влажными салфетками в жару

В жару влажная салфетка кажется быстрым спасением от пота, липкости и жирного блеска. Однако привычка постоянно протирать ею лицо может сыграть против кожи: вместо ощущения свежести можно получить раздражение, воспаления и высыпания. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Светлана Смирнова.

Главная проблема заключается в том, что большинство влажных салфеток не очищают кожу полноценно, а лишь размазывают по её поверхности смесь кожного сала, пота, пыли, остатков солнцезащитного крема и декоративной косметики. При этом загрязнения не смываются, а могут оставаться в порах, повышая риск воспалений и появления высыпаний. Светлана Смирнова Врач-косметолог «СМ-Косметология»

По словам специалиста, дополнительную опасность представляют компоненты, которые часто входят в состав влажных салфеток: спирт, ароматизаторы, консерванты и поверхностно-активные вещества. При регулярном использовании они могут нарушать естественный защитный барьер кожи, вызывать сухость и раздражение. Особенно чувствительны к этому люди с сухой и чувствительной кожей, розацеа, атопическим дерматитом или склонностью к аллергическим реакциям.

Кроме того, постоянное трение лица в жаркую погоду может привести к микроповреждениям эпидермиса, усилению покраснения и раздражения. Парадоксально, но слишком частое использование салфеток способно сделать кожу ещё более жирной. Когда защитный липидный слой постоянно удаляется, сальные железы начинают работать активнее, пытаясь компенсировать потерю кожного сала.

Отдельно Смирнова напомнила о солнцезащитных средствах. После использования влажной салфетки защитный слой крема с SPF частично удаляется. Если не нанести средство повторно, кожа остаётся практически без защиты от ультрафиолета.

Особенно осторожными стоит быть людям с акне. По словам врача, частое протирание лица влажными салфетками не помогает справиться с воспалениями, а иногда даже способствует распространению бактерий по поверхности кожи и ухудшению течения заболевания.

«Если необходимо освежить лицо в течение дня, лучше использовать термальную воду или специальные спреи для лица, после чего аккуратно промокнуть кожу одноразовой бумажной салфеткой, не растирая её. Если есть возможность, наиболее правильным вариантом остаётся обычное умывание прохладной водой с мягким очищающим средством», — посоветовала врач.

При этом полностью отказываться от влажных салфеток не нужно — они могут выручить в дороге или там, где нет доступа к воде. Однако использовать их как полноценную замену очищению кожи несколько раз в день не стоит. Летом гораздо важнее бережное очищение, сохранение защитного барьера кожи и регулярное обновление солнцезащитных средств.

Ранее Life.ru писал, что плотный макияж в жару может стать причиной проблем с кожей. Врач-косметолог объяснила, что из-за высокой температуры усиливается выработка кожного сала и пота, а тональные средства могут создавать условия для закупорки пор. В результате появляются комедоны, чёрные точки и воспаления, особенно у людей с жирной и комбинированной кожей.