«Эффект леопарда»: Косметолог рассказала, какие домашние процедуры реально спасают от пигментных пятен

Пигментация летом — это не просто «каприз» кожи, а результат сочетания факторов: солнце, воспаления и раздражения, неверный уход и привычка откладывать проблему на потом. Но даже в домашних условиях можно заметно улучшить тон: для этого важно выстроить чёткую систему, а не хаотично скупать все средства. Об этом Life.ru рассказала врач-косметолог Алёна Милен.

Главная домашняя процедура летом — это SPF, и точка. Если вы пытаетесь осветлить кожу, но игнорируете защиту, пятна будут возвращаться снова и снова. Солнцезащитный крем — это ваш антипигментный курс номер один. Алёна Милен Врач-косметолог

По словам эксперта, все процедуры должны быть без агрессии: используйте мягкие осветляющие формулы. Задача домашнего ухода — не «сжечь» пятна, а снизить выработку меланина и ускорить обновление клеток.

Ищите в составе косметики следующие компоненты: Витамин C: даёт сияние, более ровный тон и антиоксидантную поддержку (идеален утром). Ниацинамид: успокаивает, укрепляет барьер, убирает поствоспалительные пятна, помогает, когда кожа гиперчувствительна и непредсказуемо реагирует на обычные внутренние или внешние факторы. Азелаиновая и транексамовая кислоты: самые «рабочие» и универсальные опции против стойкой пигментации. AHA-кислоты: мягко отшелушивают и выравнивают тон.

«Мнение, что летом нельзя использовать кислоты — миф. Можно, но осознанно. Выбирайте средства с понятной концентрацией, начинайте с минимальной частоты, избегайте зон активного воспаления и строго наносите SPF», — добавила специалист.

Если есть активные воспаления, кожа раздражена после скрабов или агрессивного умывания, сначала успокойте её, восстановите защитный барьер, и только потом подключайте осветление. Утро начинайте с мягкого очищения, затем нанесите сыворотку с витамином С, ниацинамидом или транексамовой кислотой — любой вариант, который есть в вашем уходе. После — увлажняющий крем, а поверх него — обязательно средство SPF 50+.

Вечером схема выглядит немного по-другому: очищение, затем средство с азелаиновой кислотой или ретиноид — при условии, что вы его хорошо переносите и правильно вводите. Следом — крем или сыворотка для восстановления барьера кожи.

Тканевые «волшебные» маски и разовые курсы — не лучший выбор. Маска на один вечер не заменит курс. Осветляющие активы требуют регулярности и времени. Обычно заметные изменения наступают только через несколько недель, а стойкий тон — через месяцы системного ухода.

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