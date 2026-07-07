Косметолог раскрыла, зачем россиянки омолаживают мочки ушей
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С годами мочки ушей теряют упругость и объём, и это выдаёт возраст. Восстановление формы не только улучшает внешний вид, но и позволяет снова носить любимые серьги, сообщила РИАМО косметолог Анжелика Ужва.
По словам специалиста, с возрастом уши становятся более дряблыми, особенно мочки и околоушная зона. Объём мочек успешно возвращают инъекциями плотных препаратов на основе гиалуроновой кислоты. С околоушной областью сложнее: нужен комплекс — инъекции плюс аппаратные методики.
Процедура безопасна при условии, что её проводит сертифицированный врач. Нагрузки на нервные окончания нет, и после восстановления женщина может спокойно носить украшения.
А ранее россиянкам рассказали, как не попасть к шарлатану на «уколы красоты». По словам специалиста, перед записью стоит проверить соцсети медика и не стесняться просить документы. Хороший доктор гордится своим образованием и охотно покажет его.
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