«Дипломов как минимум три»: Косметолог объяснила, как не попасть к шарлатану на «уколы красоты»

Инъекционные процедуры должны проводить исключительно врачи с высшим медицинским образованием. Врач-косметолог Инна Вербицкая в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как распознать нелегала и почему «уколы красоты» — это не услуга, а медицинское вмешательство.

Специалист отметила, что на получение квалификации уходят годы: шесть лет вуза, ординатура по дерматовенерологии и первичная специализация по косметологии. У настоящего профессионала — как минимум три диплома.

Все процедуры с повреждением кожи и введением инъекций — прерогатива врачей. Медсёстры могут выполнять лишь часть манипуляций, да и то по назначению доктора. Однако на практике встречаются случаи, когда инъекции делают люди без медицинского образования.

Перед записью Вербицкая советует проверить соцсети специалиста и не стесняться просить документы. Хороший доктор гордится своим образованием и охотно покажет его. Лицензия выдаётся на клинику, а не на врача, поэтому лучше ориентироваться на реальные отзывы и публичную активность доктора.

Если вы пострадали от некачественной процедуры, эксперт рекомендует сохранить чеки, договоры и фото, зафиксировать факт обращения в медучреждение, а затем подать жалобу в Роспотребнадзор или прокуратуру.

А ранее россиян предупредили об опасности косметологических процедур при болезнях кожи. По словам специалиста, при акне, розацеа и других заболеваниях агрессивные чистки, химические пилинги и шлифовки нередко лишь усугубляют ситуацию.