Россиянка получила отёк мозга после использования скраба на отдыхе

Жительница Краснодара рассказала, что во время отдыха в Геленджике оказалась в больнице после использования охлаждающего скраба для кожи головы. По её словам, врачи диагностировали у неё отёк мозга. Об этом он поделилась с SHOT ПРОВЕРКОЙ.

Россиянка заявила об отёке мозга после использования скраба на отдыхе. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Татьяна сообщила, что незадолго до отпуска приобрела охлаждающий скраб BISOU с ментолом и лаймом. В домашних условиях она воспользовалась средством без последствий, однако во второй раз нанесла его после дня, проведённого на жаре, купания в море и прогулки на сапборде. По словам девушки, во время процедуры кожа головы начала сильно гореть. Несмотря на это, она решила, что такая реакция является нормальной, и не стала сразу смывать состав.

Уже вечером её самочувствие резко ухудшилось. Татьяна рассказала, что у неё начались судороги и появились проблемы с дыханием, после чего её госпитализировали. Как утверждает россиянка, медики диагностировали у неё отёк мозга. Несколько дней она находилась в тяжёлом состоянии, а после выписки заметила проблемы с памятью и концентрацией внимания.

По оценке врачей, одной из вероятных причин произошедшего мог стать сильный перегрев организма. Кроме того, содержащиеся в скрабе ментол и эфирные масла создают выраженный охлаждающий эффект и усиливают приток крови к коже головы, что могло стать дополнительной нагрузкой. Сейчас девушка продолжает лечение под наблюдением невролога и проходит необходимые обследования.

Ранее сообщалось о жительнице Рязани, которая заразилась лихорадкой денге во время отдыха во Вьетнаме. Инфекцию она могла получить после укусов комаров. Первые симптомы появились спустя два дня после экскурсии.