Море, бассейн и кондиционер: Три летние ловушки, которые заканчиваются отитом

Летний отдых у воды может закончиться не только приятными воспоминаниями, но и визитом к врачу. По словам врача-оториноларинголога лечебно-диагностического центра НКЦ №2 Дмитрия Шубина, летом одной из самых частых причин обращения к ЛОР-специалистам становится боль в ушах после купания.

В жаркий сезон врачи регулярно сталкиваются с различными формами отита, в том числе грибковыми. Особенно внимательными, по словам специалиста, стоит быть людям, у которых образуется большое количество ушной серы.

Если у вас обильное образование серы в ушах, перед поездкой на море или другой водоём стоит обратиться к ЛОР-врачу для удаления той серы, которая уже скопилась. При попадании воды в уши сера разбухает, что вызывает заложенность уха, а также может спровоцировать развитие воспаления и боли. Дмитрий Шубин Врач-оториноларинголог лечебно-диагностического центра НКЦ №2

После купания, особенно если вы ныряли, врач рекомендует промокнуть уши чистым сухим полотенцем. Возле водоёмов воздух нередко прохладнее, а ветер и оставшаяся в ушах вода могут привести к переохлаждению и развитию воспалительного процесса.

Отдельно специалист советует отказаться от ныряния в бассейнах гостиниц и отелей. По его словам, отдыхающие не проходят медицинский осмотр перед посещением бассейнов, поэтому риск столкнуться с инфекциями, в том числе грибковыми, остаётся.

«Я бы не рекомендовал нырять в бассейнах гостиниц и отелей. К сожалению, понятие гигиены у разных людей разное. При посещении бассейна отдыхающие не проходят осмотр и не предъявляют справки. Нередко после такого отдыха мы диагностируем у пациентов отиты, в том числе грибковые», — рассказал специалист.

Кроме того, врач советует не направлять холодный поток воздуха кондиционера прямо на область ушей и своевременно лечить насморк. В жаркую погоду воспалительные процессы верхних дыхательных путей могут быстрее распространяться и затрагивать органы слуха.

Если после купания появилась заложенность уха или боль, не стоит ждать возвращения домой. Лучше сразу обратиться к ЛОР-врачу по месту пребывания. Специалист сможет оценить состояние уха, при необходимости провести необходимые процедуры и подобрать лечение. Шубин подчёркивает, что не все ушные капли подходят при разных формах отита, поэтому самолечение может оказаться не только бесполезным, но и усугубить заболевание.

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