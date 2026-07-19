Тренер по плаванию назвала движение, которое поможет справиться с судорогой в воде

Внезапная судорога во время плавания может стать смертельно опасной, особенно если человек поддаётся панике. Однако в некоторых случаях справиться со спазмом помогает одно простое движение. О нём Life.ru рассказала тренер по плаванию Ольга Екимова.

Если свело ногу, но пальцы стопы сохраняют хотя бы минимальную подвижность, важно не паниковать. После этого следует энергично потянуть носок на себя — по направлению к подбородку.

За счёт этого мышцы икроножной группы принимают такое анатомическое положение, при котором начинают расслабляться. Болезненный спазм постепенно отступает. Ольга Екимова Тренер по плаванию

По словам специалиста, это движение желательно повторить несколько раз с короткими паузами — до тех пор, пока не станет легче и не восстановится контроль над ногой.

Если судорога оказалась слишком сильной и затронула глубокие мышцы, оценивать свои возможности нужно с учётом конкретной ситуации. Особенно опасны такие случаи в холодной воде, где быстро развиваются переохлаждение и скованность движений.

«В советское время часто рекомендовали делать резкий укол булавкой или иглой прямо в сведённую мышцу — считалось, что это мгновенно снимает спазм. Однако в реальных условиях на пляже или в открытом водоёме таких предметов при себе обычно нет», — пояснила тренер.

Поэтому при возникновении судороги необходимо продолжать тянуть носок на себя, стараться сохранять спокойное дыхание и как можно громче звать на помощь, чтобы привлечь внимание окружающих.

Эксперт подчёркивает, что главную опасность представляет не столько сама судорога, сколько паника. Сильная боль может лишить человека способности трезво оценивать ситуацию и принимать правильные решения, даже если физические силы ещё не исчерпаны.

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