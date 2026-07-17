Правила написаны кровью: Спасатель — о роковой иллюзии, из-за которой россияне гибнут на SUP-бордах

Плавать на SUP-бордах без подготовки нельзя. В беседе с Life.ru инструктор по выживанию школы «Волчица» Дмитрий Алёшкин призвал выкинуть из головы эту идею. По его словам, есть классические правила поведения на воде, которые действуют для любого сплавного средства.

«Создаётся иллюзия максимальной простоты. Кажется, что это самое элементарное водное средство, что ничего не надо уметь: взял и пошёл по воде. Но это не так», — предупреждает эксперт.

Специалист отметил, что на сапе, как и на любом туристическом плавсредстве, действует свод правил. Спасательный жилет, а в идеале — ещё и защитный шлем. Это ровно то же самое, что на байдарках, каяках или рафтах. Однако те виды спорта изначально ассоциируются с экстримом, поэтому туда массово не лезут. А сапы выстрелили как общедоступный и демократичный способ путешествовать по воде. Отсюда и родилась роковая иллюзия их полной безопасности и простоты. Это абсолютно неверно.

Когда человек оказывается на воде, правила безопасности, выработанные годами в других дисциплинах, подтверждены в первую очередь кровью — там тоже гибли люди. Именно поэтому появились шлемы и спасжилеты. А с сапами вышло как с самокатами: они появились внезапно, их много, они недорогие, и все радостно заскользили по водной глади. Но поскольку люди не подготовлены, они попросту не соблюдают технику безопасности.

«Сап — это надувная доска, вы вышли на ней на воду и воспринимаете это как отдых. Но только вы вышли не в пруду у берега, а, допустим, в реку с течением. Начинаете сплавляться. При этом чувствуете себя, будто на пляже. Спасательного жилета на вас, скорее всего, нет, шлем в жару вы точно не наденете. А если быть честными до конца, многие делают это ещё и в нетрезвом состоянии. Представьте, что вы сели в машину, не пристегнулись, не прошли ТО — и при этом ещё под градусом», — добавил собеседник Life.ru.

Люди тонут чаще всего на сапах. Весной или в начале лета на улице уже жара, а вода ещё ледяная. Вы стоите на сапе, случайно теряете равновесие и падаете. Вода холодная — мгновенно сводит руку, ногу, а то и грудную клетку. Весенние реки полны завалов после зимы. На байдарках такие препятствия обносят или пропиливают. Но сап — это максимально лёгкая конструкция. На ней вы не можете остановиться, прижаться к дереву или зафиксироваться. Вас просто понесёт течением. Неуправляемость в этой ситуации приводит к трагедии. Дмитрий Алёшкин Инструктор по выживанию школы «Волчица»

Правительство Москвы утвердило новые правила пользования маломерными судами и порядок зон для водного отдыха. Где безопасно и законно кататься на сапах, лодках и заниматься вейкбордингом, какие ограничения действуют, какие штрафы возможны и где есть прокат в 2026 году — в материале Life.ru.