Сапы, лодки, гидроциклы: Где и на чём можно кататься по рекам Москвы в 2026 году
Правительство Москвы утвердило новые правила пользования маломерными судами и порядок зон для водного отдыха. Где безопасно и законно кататься на сапах, лодках и заниматься вейкбордингом, какие ограничения действуют, какие штрафы возможны и где есть прокат в 2026 году.
Где в 2026 году можно в Москве кататься на лодках, сапах, катерах и гидроциклах.
Летом Москва снова превращается в город на воде: сапы, лодки, каяки, вейк, прогулочные катера. Но в 2026 году у этого отдыха появилось больше правил. Правительство Москвы утвердило новые требования к пользованию маломерными судами и режимам акваторий (постановление от 23 апреля 2026 года № 1157-ПП). Это не запрет, а попытка развести разные виды активности по зонам и снизить риск на воде. Правила вводят периоды разрешённого использования, запреты и ограничения на отдельных участках.
Ниже — короткий и практичный гид: где в 2026 году можно кататься на сапборде в Москве, где уместны лодки и каяки, почему с гидроциклом нельзя действовать наугад, сколько стоит прокат и какие штрафы реально прилетают за безопасность.
Главная новость: мэрия Москвы утвердила правила и зоны для водного отдыха
Где в Москве можно кататься на лодках, байдарках, каноэ, сапах в 2026.
Ключевой смысл новых правил — разный водный транспорт и разные скорости больше не должны мешать друг другу. Поэтому зоны и были разделены: для спокойного сапсёрфинга и экстремальных водных активностей.
Общие правила и штрафы с 2026 года: что важно знать каждому
Главное — спасательный жилет. Согласно требованиям МЧС, он обязателен, если:
- Вы управляете гидроциклом.
- Вы находитесь на беспалубном маломерном судне длиной до четырёх метров во время движения или на сапборде.
- Вы катаетесь на буксируемом устройстве (ватрушка, банан, водные лыжи).
- Вы находитесь на открытой палубе во время шлюзования или прохождения порта.
- Жилет в обязательном порядке должен быть надет на детей до 12 лет, находящихся вне судов.
Если жилетов нет в лодке или они не соответствуют нормам, это квалифицируется как нарушение правил эксплуатации. Штраф составляет от 15 000 до 20 000 рублей. Если жилеты есть, но вы их не надели или не застегнули, это считается нарушением правил обеспечения безопасности. Штраф варьируется от 300 до 500 рублей.
И главный совет 2026 года: если вы планируете буксировку, трюки или гидроцикл — сначала проверяйте, где именно это разрешено.
В Москве и Московской области за нарушение правил маневрирования и плавание в неположенных местах штраф составляет от 500 до 1000 рублей. За нарушение правил охраны жизни людей на воде, включая заплыв на гидроцикле в зону купания, штраф составляет от 2000 до 5000 рублей.
Помимо штрафа за место катания сотрудник ГИМС (инспекции по маломерным судам) может оштрафовать за сопутствующие нарушения:
- Управление без прав на гидроцикл — от 10 000 до 15 000 руб. (передача управления человеку без прав — столько же).
- Отсутствие спасательного жилета — от 15 000 до 20 000 руб.
- Незарегистрированный гидроцикл — от 15 000 до 20 000 руб.
- Управление в состоянии алкогольного опьянения — лишение прав на срок от одного до двух лет.
Где и на чём кататься: полный перечень зон
Москва-река: главные ограничения
Главное и неизменное: в черте Москвы запрещено движение маломерных судов на участке от шлюза № 9 (Строгино) до шлюза № 10 (Печатники). Напоминаем, маломерное судно — это плавательное средство, длина которого составляет не более 20 метров, а общее количество людей на борту, включая экипаж, не превышает 12 человек. То есть это моторные и парусные яхты, катера, лодки, гидроциклы и суда на воздушной подушке.
Водоотводной канал — только по утрам и только на вёслах
В городских разъяснениях и профильных сообществах указывается, что в центре на Водоотводном канале допускается использование гребных судов с 6:00 до 10:00.
К гребным судам относятся байдарки, каяки, каноэ, шлюпки, ялы, суда для академической гребли. Современные гребные суда могут быть дополнительно оснащены парусом или мотором. Сапборд формально не относится к таким судам, так как считается разновидностью сёрфинга.
Вся Яуза — под сапы
В 2026 участок Яузы ниже Оленьего моста (граница судоходства на переходе набережной Ганнушкина в проспект Ветеранов) до Устьинской набережной отдают под сапсёрфинг. «Яуза-маршруты» довольно популярны: там меньше конфликтов с большими судами и проще контролировать скорость.
Новые зоны водной активности в Москве в 2026 году.
Кожуховский затон, Бобровый остров, «Коломенское»
Если вы хотите не только тихо грести, а выходить на более открытую воду, логичнее смотреть в сторону затонов и спокойных заводей. В 2026 году основные локации: Южный порт, Нагатинский затон и Бобровый остров — там проходят прогулочные маршруты по акватории без необходимости выходить в основной поток судоходства.
- Так, в Кожуховском затоне предусмотрено плавание гребных и парусных судов, а также разрешён сапсёрфинг.
- Вокруг Бобрового острова теперь можно плавать на гребных и парусных судах, а также буксировать средства активного отдыха, такие как лыжи, вейкборды (водный слалом), вейксёрфы (катание на доске за буксировщиком), надувные буксируемые средства (водные ватрушки, бананы), парусно-парашютные средства.
- От «Коломенского» вверх до Перервинской дамбы и вниз до Сабуровских мостов можно заниматься водно-моторными видами спорта (гидроциклы, водные скутеры).
- От Сабуровских мостов до Братеево можно плавать на гребных судах, а также проводить спортивные соревнования.
Подмосковье — где есть пространство
На своей лодке, катере или гидроцикле вы можете ходить по Химкинскому, Клязьминскому, Пироговскому и Пестовскому водохранилищам. Учтите, что на всём протяжении канала имени Москвы действуют строгие правила: разрешено движение только на моторных лодках с жёстким корпусом, а скорость движения судов ограничена до 17 км/ч.
Лучшие места для сапсёрфинга в Москве и области: адреса и цены
Места для сапсёрфинга в Москве в 2026: Крылатское, Борисовские пруды, Химки.
- Серебряный Бор. Один из прокатов на локации указывает цену порядка 2500 рублей в будни и 3000 в выходные за формат прогулки с оборудованием и инструктажем.
- Строгинская пойма (много точек проката).
На одной из площадок прайс начинается примерно от 1500 руб/час в будни и 1800 руб/час в выходные (в зависимости от типа доски).
- Гребной канал в Крылатском. Эта локация идеально подходит новичкам. Занятие в группе с инструктором-спасателем обойдётся в 3000 рублей, а аренда сапа в 2000 рублей в час. Помните, что купаться в самом канале нельзя.
- Химкинское водохранилище. Доступна аренда электросёрфов и бордов (классических и с электроподдержкой). Час проката обычной сап-доски стоит 2000 рублей в будни и 3000 в выходные и праздники. В стоимость входит инструктаж.
- Борисовские пруды. В будни двухчасовая прогулка с инструктором стоит 2000 рублей, в выходные — 3000 рублей. В стоимость включён водонепроницаемый чехол на телефон, питьевая вода и небольшой пикник с сэндвичами и фруктами. Аренда на полтора часа обойдётся в 1500 и 2000 рублей с человека.
Где покататься на гидроцикле и вейкборде в 2026: как сделать это законно
Где в Москве можно кататься на гидроциклах и вейкбордах.
Самая частая ошибка — думать, что гидроцикл это «как самокат, только на воде». На самом деле водно-моторный спорт в городе ограничен. Закрепим: в 2026 году в Москве можно заниматься водно-моторными видами спорта (гидроциклы, водные скутеры) от «Коломенского» вверх до Перервинской дамбы и вниз до Сабуровских мостов. В области — на крупных водохранилищах. Вокруг Бобрового острова можно буксировать средства активного отдыха: лыжи, вейкборды, вейксёрфы, надувные буксируемые средства, парусно-парашютные средства.
Чек-лист:
- выбираете клуб/площадку, где катание организовано официально;
- уточняете, на какой акватории они работают;
- катайтесь только в рамках этой зоны и по их правилам.
Отдельный плюс «клубного» формата: вам обычно сразу выдают базовую экипировку и объясняют, где границы и какая скорость допустима.
Практические советы: как не получить штраф и подготовиться к выходу на воду
- Всегда начинайте с маршрута, а не с покупки/аренды.
- Спасжилет — обязателен.
- Новичкам — тихая вода. Строгино, затоны, закрытые участки, где нет сильного течения и судового хода.
- Детям — только с жилетом и под присмотром. Это не страшилка, а базовая безопасность.
- Если хочется скорости — идите в клуб. Для гидроцикла/вейка «сам себе инструктор» — самый короткий путь к конфликтам и риску.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Где в Москве можно кататься на гидроцикле в 2026 году?
Только на специально выделенных участках. В 2026 году главная локация: от «Коломенского» вверх до Перервинской дамбы и вниз до Сабуровских мостов.
Можно ли плавать на сапборде по Москве-реке?
В 2026 году на сапборде можно плавать на участке Яузы от Оленьего моста до Устьинской набережной, а также в местах, где можно взять их напрокат.
Какие нужны документы для управления гидроциклом?
Гидроцикл относится к маломерным судам, поэтому на него необходимо получить права в ГИМС. Для этого надо быть совершеннолетним и пройти медкомиссию и обучение. Права действительны 10 лет.
Что будет, если кататься на гидроцикле в запрещённом месте?
Минимально — остановка и разбирательство. В худшем случае — штрафы.
Где взять сапборд напрокат и сколько это стоит?
В популярных зонах (Серебряный Бор, Строгино, Крылатское) цены начинаются примерно от 1500–1800 руб/час или 2500–3000 руб. за формат прогулки в зависимости от дня и пакета услуг.
Когда открывается навигация в Москве в 2026 году?
В 2026 году летний сезон пассажирской навигации в Москве открылся 24 апреля.
Можно ли детям кататься на сапборде?
Можно, но только с обязательным спасательным жилетом и под постоянным присмотром взрослого. Это тот случай, когда лучше взять прогулку с инструктором.
Нужен ли спасательный жилет на сапборде?
Да, нужен.