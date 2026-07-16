От глухоты и слепоты до летального исхода: Врач объяснила, чем опасно купание детей в городских фонтанах

Купание детей в городских фонтанах может привести к тяжёлым инфекциям, включая менингит, пневмонию и поражение органов слуха. Об этом Life.ru рассказала врач-инфекционист Марият Мухина.

Купание в городских фонтанах, особенно для детей с их тонкой кожей и слабым иммунитетом, очень опасно, так как вода циркулирует по замкнутому кругу, редко обновляется и не фильтруется, а часто накапливает разные патогены. Кожа ребёнка и слизистые — это входные «ворота» для инфекции. Марият Мухина Врач-инфекционист

По словам врача, при попадании болезнетворных бактерий через ушной проход развивается наружный отит (его ещё называют «ухо пловца»). Во влажной среде слухового прохода бактерии (например, синегнойная палочка) или грибки начинают активно размножаться. Симптомы: боль в ухе (особенно при надавливании на козелок), зуд, возможны выделения (гнойные или водянистые), иногда снижается слух и поднимается температура. Особенно это опасно, если развивается генерализация воспаления и отит переходит в эпитимпанит, а потом — в менингит.

«В этом случае возможен летальный исход или снижение слуха на всю жизнь», — предупреждает эксперт.

При проникновении патогенов через слизистые носа (при брызгах или нырянии) вода с микроорганизмами движется по ходу верхних дыхательных путей в бронхи и оттуда — в лёгкие. Вначале возникают воспаления в носоглотке, пазухах (например, могут развиться синуситы), затем — бронхит и пневмония.

Бактерии легионеллы могут присутствовать в тёплой застойной воде. Если человек вдыхает микрокапли (аэрозоль над фонтаном), возбудитель попадает в дыхательные пути и может вызвать тяжёлую форму пневмонии.

Акантамеба — это простейший организм. Если вода с акантамебой попадает в нос, паразит может мигрировать по носоглотке и достичь глаз или даже центральной нервной системы. Это чревато тяжёлым воспалением роговицы (которое сложно лечится и в отдельных случаях ведёт к потере зрения), а также менингитами. Возбудители кишечных инфекций дизентерийной группы также попадают в ЖКТ, и развивается колит, энтероколит, гастрит, что при несвоевременной помощи может закончиться инфекционно-токсическим шоком.

Очень важно объяснить детям опасность купания в фонтанах. Но если вы застали ребёнка уже за этим занятием: Аккуратно просушите кожу тела, ушные раковины (наклоните голову, можно слегка потянуть мочку вверх и назад, чтобы вода стекла);

Не трите уши и не лезьте в слуховой проход ватными палочками — это может травмировать кожу и облегчить проникновение бактерий;

Протрите кожу дезраствором и закапайте профилактически ушные капли;

Промойте слизистые растворами морской соли. В случае если после купания появилась боль в ухе, заложенность, странные выделения — специалист советует не медлить и показать ребёнка ЛОР-врачу.

Ранее врач-терапевт рассказала, что заходить с порезами и ранами в морскую воду небезопасно. Многие уверены, что морская вода заживляет порезы и царапины быстрее любых мазей, но это опасное заблуждение, которое может закончиться нагноением, повышением температуры и развитием серьёзной инфекции. Небольшие царапины и ссадины не мешают купаться, если рана чистая и не кровоточит. Но глубокие порезы, рваные раны, свежие швы, ожоги и любые повреждения с признаками воспаления — строгое противопоказание для погружения в воду.