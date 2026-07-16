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16 июля, 09:30

Уретрит и цистит донимают разнузданных россиян после секса на пляже

Уролог рассказал о вспышке уретрита у россиян из-за секса на пляже и в воде

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вспышку уретрита фиксируют врачи у россиян. Виной всему — активная интимная жизнь за пределами спальни, в частности, на пляжах и в воде. Уролог-андролог Андрей Смерницкий объяснил Life.ru, чем опасны эти локации для тех, «кто любит погорячее».

В естественных водоемах, а также в бассейнах, море, озере или реке нельзя заниматься сексом и мочиться — особенно женщинам, поскольку у них короткая и широкая уретра. Дело в том, что в конце акта мочеиспускания возникает отрицательное давление, и содержимое водоема вместе с солями, бактериями и другими частицами попадает в полость мочевого пузыря, то есть против тока мочи. Из-за этого повышается риск возникновения уретрита и цистита, особенно у женщин. Поэтому так делать не надо. Этим летом таких пациентов и правда больше.

Андрей Смерницкий

Уролог-андролог

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А во время полового акта в воде этот риск многократно возрастает, потому что фрикции механически заталкивают инфицированную жидкость глубже в канал, а пресная или хлорированная вода дополнительно раздражает и сушит слизистую, делая её более уязвимой. Кроме того, в теплой воде бактерии размножаются быстрее, и даже малая концентрация возбудителей может стать критической при попадании внутрь. Смерницкий предупреждает: особенно опасны стоячие водоемы и бассейны с недостаточной очисткой — там нередко встречаются кишечная палочка, энтерококки и синегнойная палочка.

Первые симптомы, на которые стоит обратить внимание:

  • Жжение и рези при мочеиспускании.
  • Частые ложные позывы в туалет.
  • Тянущая боль внизу живота.
  • Помутнение мочи или появление неприятного запаха.
  • В запущенных случаях – примесь крови в моче.
  • У женщин нередко возникает ощущение неполного опорожнения пузыря.

При появлении хотя бы двух из этих признаков после купания или секса в воде рекомендуется немедленно обратиться к врачу и сдать анализ мочи, чтобы избежать восходящей инфекции почек. По словам уролога, последствия у интима на пляже серьёзные — вплоть до нарушения фертильности и хронического простатита.

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Кстати, незащищённый половой контакт может стать причиной заражения шигеллёзом — бактериальной инфекцией, которая вызывает сильную диарею, боли в животе и высокую температуру. К такому выводу пришли учёные Кембриджского университета.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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