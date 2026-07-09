Учёные выяснили, что незащищённый секс передаёт устойчивую к антибиотикам диарею

Незащищённый половой контакт может стать причиной заражения шигеллёзом — бактериальной инфекцией, которая вызывает сильную диарею, боли в животе и высокую температуру. К такому выводу пришли учёные Кембриджского университета и Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании. Об этом пишет The Lancet Infectious Diseases.

Исследователи изучили 3514 образцов бактерий Shigella, собранных в Великобритании с 2004 по 2020 год. Анализ показал, что штаммы, передающиеся во время сексуальных контактов, распространяются быстрее остальных.

По данным специалистов, за два с половиной года такие варианты бактерии в среднем распространялись на 117 километров. Для инфекций, не связанных с половым путём передачи, этот показатель составил около 46 километров.

Кроме того, около 70% штаммов, связанных с половым заражением, оказались устойчивыми как минимум к одному важному антибиотику. Среди других разновидностей бактерии такой показатель составил около 40%.

Обычно шигеллы попадают в организм через заражённую пищу или воду. Однако некоторые виды, включая Shigella sonnei и Shigella flexneri, могут передаваться при сексуальных контактах, особенно при соприкосновении с фекалиями.

Симптомы инфекции включают водянистую диарею, иногда с примесью крови или слизи, боли и спазмы в животе, тошноту, рвоту, жар и сильную слабость.

Авторы исследования считают, что шигеллёз, связанный с половым путём передачи, необходимо рассматривать как отдельную угрозу для здоровья населения. По мнению учёных, многие люди не знают о таком способе заражения, что осложняет профилактику и способствует распространению инфекции.

Ранее Life.ru писал, что снижение сексуального желания в жаркую погоду чаще всего является естественной реакцией организма, а не признаком проблем со здоровьем или отношений. По словам специалиста, в условиях высокой температуры организм переходит в режим экономии ресурсов.