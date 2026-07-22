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22 июля, 13:30

Жительница Рязани заболела лихорадкой денге после отдыха во Вьетнаме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Жительница Рязани подхватила лихорадку денге во время поездки во Вьетнам, где её укусили комары. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.

По данным канала, недомогание началось через два дня после экскурсии по Азии. Температура у девушки взлетела до 40 градусов, тело охватила сильная ломота. Жаропонижающие не помогали, и самочувствие только ухудшалось.

Обратиться за помощью пришлось уже дома, в России. Прибывшие медики сразу заподозрили денге и приступили к лечению, всё время держа пациентку под наблюдением. Через неделю её отпустили из больницы. Сейчас угрозы для жизни нет.

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Незадолго до этого во Вьетнаме с лихорадкой денге в больницу попала ещё одна россиянка — 35-летняя Валентина из Краснодара, отдыхавшая в Дананге. Сначала у неё заболело горло, а спустя несколько дней добавились ломота в теле, головная боль, озноб и температура под 39 градусов. Первые анализы ничего не выявили, и женщину отпустили домой, но ночью ей стало резко хуже.

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Вероника Бакумченко
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