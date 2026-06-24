Роспотребнадзор: В РФ выявили 127 завозных случаев лихорадки денге с начала года

За январь–май 2026 года в РФ выявили 127 завозных случаев лихорадки денге. Риск распространения инфекции внутри РФ отсутствует, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство в постоянном режиме отслеживает эпидемиологическую обстановку как внутри страны, так и за её пределами. В официальном канале в «Максе» специалисты, уточнили, что все инфицированные прибыли из эндемичных государств.

Для сравнения: за весь 2025 год было зарегистрировано 178 аналогичных эпизодов. Нынешняя динамика держится на контроле.

Наиболее сложная ситуация с этим заболеванием сохраняется в регионах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. В перечне неблагополучных направлений значатся Бразилия, Боливия, Колумбия, Мексика, Перу, Эквадор, Индонезия, Вьетнам, Шри-Ланка, Малайзия, Индия, Камбоджа, Таиланд и Мальдивы.

Отправляющимся в тропики путешественникам советуют соблюдать меры предосторожности. Необходимо заранее узнавать обстановку по инфекциям в конкретной местности, использовать репелленты и носить закрытую одежду, желательно светлых тонов.

При заселении в отели и другие места ночлега стоит проверять наличие москитных сеток на окнах и дверях. Также рекомендуется отказаться от походов в болотистые зоны.

По возвращении домой важно наблюдать за самочувствием. При возникновении высокой температуры, головной боли, сыпи или суставных болей следует без промедления обращаться к врачу и обязательно сообщать о факте поездки.

Лихорадка денге — это острое вирусное заболевание, передающееся человеку через укусы инфицированных комаров, преимущественно вида Aedes aegypti. Возбудителем является вирус денге (DENV), относящийся к роду флавивирусов и существующий в четырёх различных серотипах, причем повторное заражение другим серотипом повышает риск тяжёлого течения болезни. Клинически проявляется внезапной высокой температурой, сильной головной и мышечно-суставной болью, а также характерной сыпью; в тяжёлых случаях может развиться геморрагическая форма с кровотечениями и шоковым синдромом. Специфического противовирусного лечения не существует, а основной мерой профилактики является защита от укусов комаров и контроль их популяции, наряду с применением вакцины в эндемичных регионах у ранее переболевших лиц.