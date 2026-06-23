Полчища комаров в пятизвёздочном раю: Россияне массово заражаются лихорадкой денге на Мальдивах

Не меньше десяти туристов из России подхватили лихорадку денге во время отдыха на Мальдивах. Об этом сами отдыхающие рассказали SHOT.

Заражение произошло на курорте Иру Фуши — его называют одним из лучших семейных направлений в Индийском океане. Россияне остановились в пятизвёздочном отеле Sun Siyam Iru Fushi, где, по их словам, было огромное количество комаров. Гости жаловались персоналу, но им ответили, что все стандартные меры защиты уже приняты и сделать больше ничего нельзя.

Уже через пару дней отдыха у одного из мужчин появились признаки болезни: резкая слабость, высокая температура, а позже — сильнейшие головные боли. Лечился он сам, прямо в отеле. Ещё двое россиян почувствовали себя плохо уже после возвращения в Москву. Они обратились в частную клинику, сдали анализы, которые показали низкий уровень тромбоцитов и лейкоцитов. Диагноз подтвердился, сейчас оба лежат в инфекционной больнице, болезнь протекает тяжело.

Заболела и семейная пара. По их словам, ещё в самолёте по дороге домой температура подскочила до 39–40 градусов, их то знобило, то бросало в жар. Среди пострадавших также 37-летняя москвичка с дочерью — у них были похожие симптомы. Однако в московской больнице им поставили вирус Коксаки.

С начала текущего года на Мальдивах крайне активно распространяется эпидемия денге. Число заболевших уже превысило две тысячи человек — это более чем в пять раз больше, чем за тот же период годом ранее. Среди умерших есть совсем молодые люди — 17 и 20 лет.

Также ранее лихорадку денге выявили у 38-летней жительницы Химок, которая вернулась из поездки по Южной Африке. Женщина побывала в ЮАР, Замбии и Зимбабве, где её, по её мнению, сильно покусали комары. Симптомы появились лишь через несколько дней после возвращения в Москву.