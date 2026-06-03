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Регион
3 июня, 06:00

У жительницы Химок, вернувшейся из Южной Африки, обнаружили лихорадку денге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bangoland

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bangoland

В Южной Африке зафиксирован первый в этом году случай заражения лихорадкой денге — заболевание выявили у 38-летней россиянки из Химок, отдыхавшей в регионе. Как выяснил SHOT, переносчики опасного вируса теперь встречаются в ЮАР и Зимбабве.

Нина. Фото © SHOT

Нина. Фото © SHOT

В мае Нина побывала в ЮАР, Замбии и Зимбабве, посетила национальный парк Крюгера и водопад Виктория. Именно там, по мнению туристки, её сильно покусали комары — потенциальные разносчики болезни. Однако во время путешествия никаких симптомов не проявлялось.

18 мая женщина вернулась в Москву, а спустя пять дней у неё резко поднялась температура, появилась сильная слабость. Сначала состояние улучшилось, но через сутки недомогание вернулось: температура достигла 38,7 градуса, начались мучительные головные боли, ломота в костях, а затем руки и спину покрыла жуткая сыпь.

Вызванные медики не сразу поставили диагноз. Пациентке сделали анализы на малярию и гепатит из-за волнообразного характера температуры, но когда сыпь распространилась на ноги, а головная боль стала невыносимой, комплексное обследование показало лихорадку денге. Сейчас Нина принимает назначенные врачами лекарства.

С начала 2026 года в Африке зарегистрировано 658 случаев заболевания денге — в Мавритании, Мали, Сенегале и Центральноафриканской Республике. О распространении вируса в ЮАР ранее не сообщалось.

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Ранее в Роспотребнадзоре информировали, что российские путешественники всё чаще привозят из отпуска в тёплые страны опасные инфекции. Чаще всего диагностируют кишечные заболевания и лихорадку денге, которую разносят комары, — случаи заражения в основном обнаруживались у туристов, вернувшихся из Таиланда, Вьетнама, Турции и Египта.

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Юрий Лысенко
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