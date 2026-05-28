«Малярия — это просто караул»: Россиянам объяснили, почему лучше не соваться в тропики

Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в Африку из-за эпидемиологической ситуации. Однако опасность подстерегает путешественников во всём тропическом и субтропическом поясе. Доктор медицинских наук Виктор Ларичев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, какие регионы наиболее опасны и как защитить себя.

«Весь тропический пояс и субтропический опасны. Малярия, лихорадка денге, чикунгунья. Люди от чикунгуньи не умирают, но малярия — это просто караул. И денге — тоже. Это было, это есть, это будет», — подчеркнул вирусолог.

Если поездки не избежать, туристы должны принимать профилактические препараты от малярии. От денге защищают репелленты, москитные сетки и закрытая одежда.

Напомним, ранее Геннадий Онищенко призвал воздержаться от поездок в экзотические страны. По словам специалиста, в период отпусков многие туристы продолжают выбирать направления с повышенными эпидемиологическими рисками. Он отметил, что опасность заражения сохраняется не только в Африке.