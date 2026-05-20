Почти 53 тысячи человек заразились оспой обезьян по всему миру в 2025 году

Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что оспа обезьян стала одной из наиболее заметных инфекций 2025 года. По его словам, только за прошлый год в мире было зарегистрировано 52 974 подтвержденных случая заболевания.

«На первом месте стоит оспа обезьян, и только за 2025 год в мире было зарегистрировано 52 974 подтверждённых случая заболевания», — сообщил Онищенко.

Он отметил, что подавляющее большинство заболевших — более 52 тысяч человек — приходится на страны Африки.

Ранее Всемирная организация здравоохранения ввела режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. В ВОЗ подчеркнули разницу: сейчас не пандемия, а эпидемия. Но точные цифры заболевших и зоны охвата болезни до конца не ясны. Организация сообщает о 80 летальных исходах, предположительно из-за Эболы, в трёх районах ДРК. Всего выявлено 246 вероятных случаев заражения, из них лабораторно — восемь.