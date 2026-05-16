Учёные ОмГУ нашли новые соединения, подавляющие вирус оспы

Учёные Омского государственного университета совместно с исследователями центра «Вектор» разработали метод быстрого синтеза химических соединений, способных подавлять вирус осповакцины. Об этом пишет ТАСС.

Команда смогла создавать особый класс молекул — азлактоны — всего за 5–45 минут, при этом выход готового продукта достигает 53–73%. Из 17 синтезированных соединений семь показали активность против вируса. Один из азлактонов по эффективности практически не уступает стандартному препарату «Цидофовир».

Для ускорения процесса химики модифицировали классическую реакцию Эрленмейера-Плехля, заменив уксусный ангидрид на пропионовый. Это позволило получать соединения в чистом виде без дополнительной очистки, что важно для дальнейших исследований и потенциального производства лекарств.

Создание новых соединений с высокой противовирусной активностью рассматривается как шаг к разработке резервных препаратов против ортопоксвирусных инфекций.