Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 13:18

Учёные ОмГУ нашли новые соединения, подавляющие вирус оспы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irina Starikova1811

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irina Starikova1811

Учёные Омского государственного университета совместно с исследователями центра «Вектор» разработали метод быстрого синтеза химических соединений, способных подавлять вирус осповакцины. Об этом пишет ТАСС.

Команда смогла создавать особый класс молекул — азлактоны — всего за 5–45 минут, при этом выход готового продукта достигает 53–73%. Из 17 синтезированных соединений семь показали активность против вируса. Один из азлактонов по эффективности практически не уступает стандартному препарату «Цидофовир».

Для ускорения процесса химики модифицировали классическую реакцию Эрленмейера-Плехля, заменив уксусный ангидрид на пропионовый. Это позволило получать соединения в чистом виде без дополнительной очистки, что важно для дальнейших исследований и потенциального производства лекарств.

Создание новых соединений с высокой противовирусной активностью рассматривается как шаг к разработке резервных препаратов против ортопоксвирусных инфекций.

Борьба с раком и продовольственный суверенитет: Учёные конструируют генетический щит России
Борьба с раком и продовольственный суверенитет: Учёные конструируют генетический щит России

Ранее учёные нашли способ повысить эффективность иммунотерапии при раке кишечника. Кроме того, эксперты выяснили, как «выключить» плохой холестерин ещё до его появления.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Здоровье
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar