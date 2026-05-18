Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в экзотические страны

Россиянам стоит отказаться от поездок в экзотические страны на фоне распространения лихорадки Эбола. С таким призывом выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам специалиста, в период отпусков многие туристы продолжают выбирать направления с повышенными эпидемиологическими рисками. Он отметил, что опасность заражения сохраняется не только в Африке.

«Сейчас у нас наступает сезон отпусков, и, по традиции, за последние два десятилетия наш народ почему-то рвётся в экзотические страны. Пожалуйста, не делайте этого. Если даже вы не в Африку поедете, всё равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола», — сказал Онищенко.

Академик подчеркнул, что вирус Эбола остаётся крайне опасным и заразным заболеванием. По его словам, многое зависит не только от системы здравоохранения, но и от внимательности самих людей к своему состоянию и вопросам безопасности.

Ранее Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Эбола на территории России. В ведомстве заявили, что в настоящее время угрозы завоза и распространения вируса в стране нет. По данным службы, вспышку заболевания зафиксировали в провинции Итури в Демократической Республике Конго. Там зарегистрировали 246 предполагаемых случаев заражения, 65 из которых закончились летальным исходом.