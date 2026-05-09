Россияне возвращаются из тропиков Азии с лихорадкой Денге и кишечными инфекциями
Российские туристы всё чаще возвращаются из поездок в тропические страны с опасными инфекционными заболеваниями, предупреждают специалисты Роспотребнадзора Омской области.
Наиболее распространённые завозные болезни — кишечные инфекции и лихорадка Денге, которую переносят комары. Случаи заражения чаще всего фиксируют у путешественников, вернувшихся из Таиланда, Вьетнама, Турции и Египта.
В аэропортах сотрудники санитарно-карантинных пунктов измеряют пассажирам температуру и проводят опросы. Это нужно, чтобы не допустить распространения инфекций на территории страны.
Начальник отдела надзора на транспорте Юрий Пневский отметил: лихорадкой Денге чаще всего заражаются туристы, которые покидают курортные зоны и едут в джунгли или труднодоступные районы. Кроме того, тропические комары переносят гепатит и брюшной тиф.
Из-за круглогодичного потока туристов выраженной сезонности у таких инфекций больше нет. Специалисты советуют отдыхающим соблюдать меры предосторожности и использовать репелленты.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о шести подтверждённых случаях заражения хантавирусом Andes virus среди пассажиров круизного судна MV Hondius, следовавшего в Испанию. Трое инфицированных скончались. Риск распространения инфекции по миру организация считает низким.
