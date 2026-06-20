Риска распространения лихорадки денге в России нет

В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки денге в России отсутствует. Однако периодически фиксируются завозные случаи — когда люди привозят инфекцию из-за границы, сообщили в ведомстве.

Специалисты постоянно следят за эпидемиологической ситуацией и в России, и за рубежом. В Роспотребнадзоре разработали собственную высокочувствительную тест-систему, которая позволяет быстро выявлять возбудителя болезни. На границе работает система «Периметр», которая в режиме онлайн оценивает все эпидемические риски.

«В пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн», — говорится в сообщении.

Ранее в России был зафиксирован первый в 2026 году случай завоза лихорадки Денге. Жертвой вируса стала 38-летняя жительница Химок, которая в мае отправилась в ЮАР, а также посетила Замбию и Зимбабве, где побывала в национальном парке Крюгера и у водопада Виктория. Туристка рассказывает, что во время поездки её сильно искусали комары — потенциальные переносчики инфекции.