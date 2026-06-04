ФМБА получило разрешение на клинические испытания вакцины от лихорадки Денге

Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что ведомство получило разрешение на клинические испытания новой вакцины против лихорадки Денге. Об этом она рассказала в интервью RT.

Препарат создан на инновационной платформе рекомбинантных белковых вакцин с использованием глубинного белка всех четырёх штаммов вируса. Доклинические тесты на животных показали хорошую переносимость, отсутствие ADE-эффекта (усиления инфекции) и формирование стойкого иммунитета. Теперь разработчики надеются подтвердить эти данные в исследованиях на людях.

Скворцова отметила, что в Азии и Австралии Денге остаётся «большим злом» — там страдают сотни тысяч человек, многие переносят инфекцию в тяжёлой форме.

В России зафиксирован первый в 2026 году случай завоза лихорадки Денге. Жертвой вируса стала 38-летняя жительница Химок, которая в мае отправилась в ЮАР, а также посетила Замбию и Зимбабве, где побывала в национальном парке Крюгера и у водопада Виктория. Туристка рассказывает, что во время поездки её сильно искусали комары — потенциальные переносчики инфекции.