Роспотребнадзор исключил угрозу распространения денге в России

Роспотребнадзор заверил, что лихорадка денге не получит распространения на территории России. В ведомстве сообщили, что эпидемиологическая обстановка находится под постоянным контролем специалистов.

В пресс-службе подчеркнули, что рисков для массового распространения инфекции в стране нет. Для выявления заболевания ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже разработал современные тест-системы, которые позволяют проводить точную диагностику.

Денге относится к вирусным инфекциям и характерна прежде всего для стран Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основной путь заражения — укус инфицированного комара. Заболевание может сопровождаться высокой температурой, сильной головной болью, болью за глазами, увеличением лимфатических узлов, тошнотой, рвотой, а также ломотой в спине, мышцах и суставах.

Россиянам, которые возвращаются из регионов распространения денге, рекомендовали не игнорировать ухудшение самочувствия. При любых симптомах недомогания следует обратиться к врачу и обязательно рассказать о поездке.

Сегодня стало известно о первом в этом году случае денге у россиянки после поездки в Южную Африку. 38-летняя жительница Химок в мае побывала в ЮАР, Замбии и Зимбабве, посетила национальный парк Крюгера и водопад Виктория. По словам туристки, во время путешествия её сильно покусали комары — возможные переносчики инфекции. Сначала никаких симптомов не было, однако через несколько дней после возвращения в Москву у женщины поднялась температура, появилась сильная слабость, мучительные головные боли, ломота в костях и сыпь на руках и спине.