Онищенко оценил угрозу распространения смертельно опасного мелиоидоза, который завезли в Россию

Случай завоза мелиоидоза в Россию не представляет опасности для окружающих, поскольку заболевшая уже изолирована в инфекционном отделении. Об этом заявил ТАСС академик РАН Геннадий Онищенко.

Он отметил, что мелиоидоз относится к особо опасным бактериальным инфекциям и может передаваться воздушно-капельным и контактным путём. При этом, по его словам, после подтверждения диагноза пациентка должна находиться под изоляцией, а значит, не несёт эпидемиологической угрозы.

Онищенко подчеркнул, что под наблюдение следует взять всех, кто летел с заболевшей одним рейсом. Госпитализация им не требуется, однако при появлении симптомов, в том числе повышенной температуры, их нужно обследовать. По оценке академика, даже в случае положительного результата повода для паники нет, поскольку болезнь поддаётся лечению.

Академик напомнил, что заражению мелиоидозом способствует антисанитария. Инфекция встречается в природных очагах, где циркулирует среди мелких млекопитающих. Её ареал — Южная и Юго-Восточная Азия, Северная Австралия, Африка и Южная Америка.

Напомним, 23 июня Роспотребнадзор зафиксировал случай заражения мелиоидозом на территории страны. Редкая инфекция выявлена у путешественницы, которая недавно вернулась из Таиланда. Заболевшая часто посещала экскурсии, в том числе ферму слонов. Вероятно, там она и заразилась. Сейчас пациентка в больнице, за ней следят врачи. Её состояние тяжёлое. Специалисты внимательно следят за ситуацией.

Мелиоидоз (ложный сап, болезнь Уитмора) — это острая или хроническая бактериальная инфекция, вызываемая грамотрицательной палочкой Burkholderia pseudomallei, которая обитает в почве и воде эндемичных регионов (преимущественно Юго-Восточная Азия и Северная Австралия). Заражение происходит при контакте повреждённой кожи с контаминированной средой, аспирации или употреблении зараженной воды. Клинические проявления крайне вариабельны: от бессимптомного носительства и локальных абсцессов кожи до тяжелейшей пневмонии с сепсисом и полиорганной недостаточностью, что требует длительной антибиотикотерапии (цефтазидим, карбапенемы) с последующей эрадикационной фазой (триметоприм-сульфаметоксазол). Из-за высокой летальности (до 50% при септическом шоке) и способности к аэрозольному распространению B. pseudomallei отнесена к потенциальным агентам биологического оружия (категория B по CDC).