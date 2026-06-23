В России выявлен завозной случай мелиоидоза — опасной инфекции из Азии

Роспотребнадзор зафиксировал случай заражения мелиоидозом на территории страны. Редкая инфекция выявлена у путешественницы, которая недавно вернулась из Таиланда.

«В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда», — подтвердили в пресс-службе.

По данным ведомства, заболевшая проводила время на различных экскурсиях, включая посещение фермы слонов. Вероятно, именно там произошло инфицирование, повлекшее за собой серьёзные последствия для организма.

Сейчас пациентка находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Состояние женщины оценивается как тяжелое, медики предпринимают все необходимые усилия для оказания помощи.

В профильном министерстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле специалистов.

Для своевременного обнаружения возбудителя заболевания в нашей стране уже создана эффективная методика. Отечественная высокочувствительная тест-система позволяет проводить диагностику оперативно, что дает медикам шанс быстрее начать лечение при выявлении опасных симптомов.

Мелиоидоз (также известный как болезнь Уитмора) — это опасное тропическое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Burkholderia pseudomallei. Возбудитель проникает в организм человека через повреждения на коже, дыхательные пути или при употреблении заражённой воды и пищи. Заболевание наиболее распространено в Юго-Восточной Азии и Северной Австралии. Мелиоидоз крайне опасен высокой летальностью без своевременного лечения. Болезнь быстро прогрессирует, вызывая тяжёлые осложнения, такие как сепсис и абсцессы по всему организм.

Клиническая картина может быть очень разнообразной, из-за чего болезнь называют «великим имитатором» — её проявления часто путают с другими заболеваниями. Симптомы зависят от формы. Острая форма: резкое повышение температуры до 40°C, озноб, головная боль, боли в мышцах и суставах. Часто развиваются множественные гнойные очаги (абсцессы) во внутренних органах: печени, селезёнке, лёгких. При отсутствии лечения острая форма приводит к смерти за 3–4 недели. Хроническая форма: встречается реже, характеризуется длительным течением (от нескольких месяцев до лет), периодическими подъёмами температуры, истощением организма и формированием хронических гнойных поражений органов и тканей.

Ранее в Роспотребнадзоре информировали, что российские путешественники всё чаще привозят из отпуска в тёплые страны опасные инфекции. Чаще всего диагностируют кишечные заболевания и лихорадку денге, которую разносят комары, — случаи заражения в основном обнаруживались у туристов, вернувшихся из Таиланда, Вьетнама, Турции и Египта.