Смертельно опасно: В Россию завезли заразу, которую путают с туберкулёзом — врач назвала её симптомы

В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза — болезни, которая без лечения может привести к септическому шоку и смерти. Врач – эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в комментарии для Life.ru рассказала, как передаётся опасная инфекция, кто в группе риска и почему её путают с туберкулёзом.

Мелиоидоз, или болезнь Уитмора, — это редкое, но очень опасное инфекционное заболевание. Его вызывает бактерия Burkholderia pseudomallei, которая обитает в почве, особенно часто в мокрой земле, в верхних слоях воды, обычно в тропических регионах — в Юго-Восточной Азии и Северной Австралии. Заразиться можно при контакте с инфицированной почвой или водой через повреждённую кожу, а также при вдыхании пыли или употреблении заражённой пищи и воды. При отсутствии своевременного лечения септическая форма мелиоидоза часто становится смертельной. Екатерина Демьяновская Врач – эксперт лаборатории «Гемотест»

В группе повышенного риска находятся люди с сахарным диабетом, почечной недостаточностью, хроническими болезнями лёгких, иммунодефицитом, а также злоупотребляющие алкоголем. Инкубационный период варьируется от нескольких дней до месяцев, что серьёзно затрудняет диагностику.

Клинические проявления разнообразны и могут напоминать тяжёлую пневмонию или туберкулёз: поднимается температура, появляется кашель с гнойной мокротой, боли в груди, одышка. В тяжёлых случаях развивается септическая форма с высокой температурой, септическим шоком, поражением органов, дезориентацией, сильной головной болью, болью в животе и диареей. Для болезни характерно формирование множественных гнойных очагов и абсцессов в мягких тканях и внутренних органах — чаще всего страдают печень и почки.

«Мелиоидоз требует длительного лечения антибиотиками. Если появились абсцессы, может потребоваться хирургическое вмешательство. Прогноз заболевания зависит от своевременности диагностики и адекватности лечения. Возможны рецидивы инфекции», — резюмирует эксперт.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике мелиоидоза: туристам советуют избегать контакта с почвой, носить закрытую обувь, заклеивать ссадины, не купаться в пресной воде и соблюдать гигиену. Накануне в России был выявлен завозной случай инфекции.