Российскую туристку госпитализировали во Вьетнаме с лихорадкой денге на фоне резкого роста заболеваемости в стране. О ситуации рассказал Telegram-канал SHOT.

Россиянка из Краснодара попала в больницу во Вьетнаме с лихорадкой денге. Видно © Telegram / SHOT

Пострадавшей оказалась 35-летняя Валентина из Краснодара, отдыхавшая в Дананге. Болезнь началась с обычной боли в горле, но спустя несколько суток добавились сильная ломота в теле, головная боль, озноб и температура под 39 градусов. Первые анализы на вирусные инфекции ничего не показали, и медики отпустили женщину домой, прописав жаропонижающие и витамины.

Ночью состояние резко ухудшилось. Появилась острая боль в мышцах и суставах, начали слезиться глаза, упало давление. На шестой день туристка уже не могла передвигаться самостоятельно, и в больницу её везли в инвалидной коляске. Там диагноз подтвердили лабораторно. Женщина также отметила неожиданный для неё симптом — боль в груди. Позднее положение осложнилось начавшейся менструацией, поскольку при денге катастрофически падает уровень тромбоцитов и возрастает риск опасных кровотечений. Сейчас пострадавшая остаётся под присмотром врачей.

Минздрав Вьетнама ранее предупредил о раннем всплеске заболеваемости. За первые пять месяцев 2026 года в стране зафиксировали свыше 50 тысяч случаев, что примерно в 2,5 раза превышает показатели аналогичного периода годичной давности. В ведомстве подчеркнули, что вспышки инфекции становятся всё более непредсказуемыми. Традиционно пик приходится на сезон дождей и южные провинции с крупными городами.

Лихорадка денге представляет собой острое вирусное заболевание. Его возбудителем является вирус DENV, принадлежащий к роду флавивирусов и существующий в четырёх серотипах. Инфекция передаётся человеку исключительно через укусы заражённых комаров, преимущественно вида Aedes aegypti.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что за первые пять месяцев 2026 года в России зафиксировали 127 завозных случаев лихорадки денге. Угрозы распространения этого заболевания внутри страны на данный момент нет. Специалисты в постоянном режиме мониторят обстановку как в России, так и за рубежом. Все заболевшие, по уточнению санитарной службы, прибыли из эндемичных по данной инфекции государств.