Глоток жидкости для чистки плит стоил 11-летней девочке пищевода и 15 кг веса

В Приморском крае 11-летняя девочка из Лесозаводска попала в больницу после того, как случайно выпила средство для чистки плит. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, ребёнок был госпитализирован в Краевую детскую клиническую больницу № 1 с тяжёлым рубцовым сужением пищевода. К моменту обращения девочка уже не могла самостоятельно принимать пищу и воду, потеряла 15 килограммов веса, и врачам пришлось установить гастростому для искусственного питания.

«После первичного лечения ей было рекомендовано пройти контрольное обследование через две недели, однако семья обратилась к врачам более чем через месяц. К этому времени у ребёнка сформировалось тяжёлое рубцовое сужение пищевода: девочка уже не могла самостоятельно есть и пить, потеряла 15 кг массы тела, а для питания врачам пришлось установить гастростому», — заявили в приморском Минздраве.

По словам врача-хирурга Марины Юркиной, щёлочь, содержащаяся в чистящем средстве, вызывает глубокие повреждения тканей пищевода. При своевременном лечении можно избежать серьёзных последствий, тогда как при позднем обращении лечение может занять несколько лет. В отдельных случаях может потребоваться сложная реконструктивная операция.

В ведомстве отметили, что за последние пять лет специалисты больницы оказали помощь более чем десяти детям с ожогами пищевода. Зачастую такие травмы случаются с малышами, но иногда страдают и подростки.

Ранее пятеро детей попали в больницу после отравления угарным газом в бане в Чувашии. Инцидент произошёл в Аликовском округе. Всех пострадавших доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Медики оказывают детям необходимую помощь и наблюдают за их состоянием. По данным врачей, состояние детей оценивается как удовлетворительное. Отмечается положительная динамика, угрозы для жизни юных пациентов уже нет.